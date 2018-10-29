الخارجية الفلسطينية: قانون إلعاد الاستيطاني يعمق عمليات تهويد القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة تشريع القوانين الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال والاستيطان وتعمق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتفتح المزيد من مسارات وأبواب عمليات التهويد المستمرة للأرض الفلسطينية عامة وللقدس بشكل خاص.



وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الاثنين - أن تلك الحملة العنصرية تشتد مع اقتراب الأجواء الانتخابية في دولة الاحتلال سواء المحلية التي تجري غدا، أو رياح الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تلوح بالأفق، ويتسابق أركان اليمين الحاكم على اقتراح مشاريع القوانين، وبالذات تلك التي تعمق تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.



وأضافت أن من هذه القوانين ما يسمى "قانون إلعاد" الذي يسمح للمستوطنين بالبناء في ما تُسمى بالحدائق الوطنية، وحال تمرير هذا القانون فإن جميعة (إلعاد) الاستيطانية، وكما تؤكد جمعيات حقوقية إسرائيلية، ستعمق من سيطرتها ونفوذها في بلدة سلوان، إضافة إلى تسريع تنفيذ مشروع إقامة القطار الهوائي الذي يمر بمحاذاة أسوار البلدة القديمة والحرم القدسي ويشوه واقعهما.

