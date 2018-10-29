مجدي عبد الغني يعلق على مباراة الاهلي والترجي التونسي.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مشددا ان الترجي التونسي بعيد عن مستواه الحقيقي خلال الفترة الحالية.



وتابع في تصريحات تليفزيونية ان قرعه البطوله ساهمت بشكل كبير في وصول الأهلي للنهائي خاصة مع وقوعه مع مجموعه سهلة.



واضاف ان كثيره الغيابات بالأهلي لم تؤثر على مستوى الفريق حيث اوضح ان الاهلي فريق كبير ومن الطبيعي ان تملك دكة البدلاء لاعبين على مستوى عال ولكن الفرصة لم تسنح لمشاركتهم بعد.



واختتم حديثه مؤكدا ان ملعب رادس الذي ستقام عليه مباراة الإياب بين الفريقين يحمل العديد من المفاجآت السارة للأهلي على مر الزمان.