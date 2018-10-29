ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة: ضبط 5 آلاف قرص دوائى مهرب بمحافظتى المنوفية والدقهلية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:24 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن ضبط 5 آلاف و460 اقراص دوائية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة بمحافظتي المنوفية والدقهلية، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الرقابية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، بمحافظة المنوفية تم المرور على صيدلية كائنة في قرية شنتنا الحجر تتبع مركز بركة السبع، حيث تم ضبط 230 قرص، و23 أمبولة من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية، و 288 قرص و114 كيس من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة والمغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة و9 فيال ديبوبروفيرا، إضافة إلى 115 قرص أدوية منتهية الصلاحية وخاصة بالتأمين الصحي ومحظور بيعها بالصيدليات العامة، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر رقم 13546 مركز بركة السبع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية  للعرض علي النيابة العامة.
 
وأضافت زيادة بمحافظة الدقهلية تم المرور على 7 صيدليات، حيث تم ضبط  524 قرص لأصناف تابعة للتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات، و24 قرصا مهربا وغير مسجل بوزارة الصحة، و3348 قرصا لعدد 27 صنف جدول ثان أدوية مؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر، إضافة إلى 891 قرصا لعدد 31 صنف منتهى الصلاحية معد للبيع، كما تم تحرير محاضر بجميع المخالفات السابقة وإحالتها للنيابة والتى تباشر التحقيقات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي في اطار خطة الوزارة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة والسيطرة علي تداولها، والتأكد من أن المؤسسات الصيدلية حاصلة علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات و مكافحة الأدوية المغشوشة و الغير مسجلة بوزارة الصحة والأدوية المهربة.

وأشار مجاهد إلى استمرار شن مثل هذه الحملات فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية تداهم مخازن مافيا البطاطس وتضبط 1155 طنا فى 4 محافظات

رئيس شركة ليون إير:الطائرة الإندونيسية المنكوبة واجهت مشكلة فنية في رحلة سابقة

الصحف الإسبانية تفتح النار على ريال مدريد بعد السقوط أمام برشلونة

فيديوجراف.. لصوص لكن أغبياء

ننشر أماكن تمركز السيارات المتنقلة لحملة خضار بلدنا

شاهد.. رئيس البرلمان الألماني يستقبل السيسي فور وصوله البوندستاج

وزيرة إسرائيلية ترتدي الحجاب داخل مسجد الشيخ زايد في الإمارات.. صور

3950 دولارا تكلفة إطلالة ميلانيا ترامب فى حفل الهالوين.. صور

وزير التعليم: ضخ دماء جديدة في الوزارة لتطوير المنظومة.. فيديو

#الزمالك_بطل_افريقيا يجتاح تويتر بعد الفوز على الأهلي.. ومغردون: إحنا ملوك الصالات

هل فكرت لماذا تحتوي كبسولات الدواء على لونين مختلفين؟

أول رد فعل من محمد صلاح بعد تحطم طائرة مالك ليستر سيتى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيشاوي و سهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير..صور

رئيس الوزراء يتفقد مؤسسة أطفال بلا مأوى بالشرقية .. صور

إقبال المواطنين على منافذ بيع السلع الغذائية لمستقبل وطن.. فيديو وصور

مدبولى يشيد بجودة التعليم وإقامة الطلاب بمدرسة المتفوقين في الزقازيق .. صور

انخفاض أسعار البطاطس والطماطم بالدقهلية.. وحملات مكثفة على الأسواق .. صور

فيديو

طارق شوقي: لا مشكلة في توزيع الكتب والمدارس اليابانية رؤية الرئيس
وزير التعليم: ضخ دماء جديدة في الوزارة لتطوير المنظومة.. فيديو
التموين: لدينا 13 ألف مجمع تعاوني على مستوى الجمهورية..فيديو
رئيس الوزراء: نسعى لتطوير التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.. فيديو
مدبولي: خطط سنوية لمواجهة نقص المحاصيل والسلع والحد من احتكارها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟