الصحة: ضبط 5 آلاف قرص دوائى مهرب بمحافظتى المنوفية والدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن ضبط 5 آلاف و460 اقراص دوائية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة بمحافظتي المنوفية والدقهلية، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الرقابية.





وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، بمحافظة المنوفية تم المرور على صيدلية كائنة في قرية شنتنا الحجر تتبع مركز بركة السبع، حيث تم ضبط 230 قرص، و23 أمبولة من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية، و 288 قرص و114 كيس من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة والمغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة و9 فيال ديبوبروفيرا، إضافة إلى 115 قرص أدوية منتهية الصلاحية وخاصة بالتأمين الصحي ومحظور بيعها بالصيدليات العامة، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر رقم 13546 مركز بركة السبع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعرض علي النيابة العامة.

وأضافت زيادة بمحافظة الدقهلية تم المرور على 7 صيدليات، حيث تم ضبط 524 قرص لأصناف تابعة للتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات، و24 قرصا مهربا وغير مسجل بوزارة الصحة، و3348 قرصا لعدد 27 صنف جدول ثان أدوية مؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر، إضافة إلى 891 قرصا لعدد 31 صنف منتهى الصلاحية معد للبيع، كما تم تحرير محاضر بجميع المخالفات السابقة وإحالتها للنيابة والتى تباشر التحقيقات.





ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي في اطار خطة الوزارة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة والسيطرة علي تداولها، والتأكد من أن المؤسسات الصيدلية حاصلة علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات و مكافحة الأدوية المغشوشة و الغير مسجلة بوزارة الصحة والأدوية المهربة.



