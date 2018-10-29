الفيشاوي و سهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير..صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام علي تشييع جنازة مهندس الديكور بدر تيسير زوج الإعلامية نانو حمدي شقيقة الفنانة شهيرة وذلك من مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.



كان في مقدمة مشيعي الجنازة من نجوم الفن فاروق الفيشاوي و سهير رمزي ومحمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين وعمرو محمود ياسين و المنتج جمال العدل والمخرج أشرف فايق و دنيا عبد العزيز وايهاب فهمي و المخرج عمرو عابدين والإعلامية بوسي شلبي وحرم كابتن مدحت رمضان والحاجه ياسمين الخيام.