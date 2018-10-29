تعرف على أسعار عقارات مصر الجديدة وحلمية الزيتون وألف مسكن

يرصد موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العقارات في مصر الجديدة وحلمية الزيتون، وألف مسكن، استكمالا للخدمة المقدمة من الموقع لقرائه.



وتتراوح أسعار الشقق فى منطقتى حلمية الزيتون وحدائق الزيتون، من 150 ألف جنيه مصري، وحتى 350 ألف جنيه مصري والمساحات المتاحة في المنطقتين تبدأ من 80 مترا إلى 220 مترا، أي أن سعر المتر يتراوح بين 2150 جنيهًا إلى 3000 جنيه.



فيما تبدأ الأسعار بمناطق سراي القبة وحمامات القبة وكوبري القبة، من 170 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه ومنطقتي ألف مسكن وجسر السويس، فمتوسط الأسعار يتراوح بين 450 ألف جنيه و350 ألف، لمتوسط المساحات التي تتراوح بين 150-140 مترا، أي أن متوسط سعر المتر في المنطقتين 3200 جنيه.



وتأتى الأسعار في منطقة النزهة والنزهة الجديدة، بين 550 ألف جنيه و650 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 120 مترا، و140 مترا وفي منطقة هليوبلس ونيو هليوبلس، بين 5500 ألف جنيه ومليون جنيه، لمساحات تتراوح بين 400 متر، و200 متر، بمتوسط 3500 جنيه للمتر.



وتتراوح في منطقة الكوربة، بين 4200 ألف جنيه، و600 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 250 مترا، و300 متر، بمتوسط 2500 جنيه للمتر بينما جاء متوسط الأسعار في منطقة الخليفة المأمون بين 950 ألفا ومليون جنيه، لمتوسط مساحات بين 165 مترا، و200 متر، بمتوسط 6000 جنيه لمتر.



أما منطقة أرض الجولف، فتتراوح الأسعار بها بين 900 ألف، و2 مليون جنيه، لمساحات تتراوح بين 175 مترا، و350 مترا، بمتوسط 5000 جنيه للمتر، والأسعار في منطقة هارون بين 660 ألفا، و450 ألفا، لمساحات تتراوح بين 120 مترا، و85 مترا، بمتوسط 5500 جنيه.



وبلغ متوسط الأسعار بمنطقة تريومف، بين 800 ألف جنيه ومليونى جنيه، لمساحات تتراوح بين 160 مترا، و200 متر، بمتوسط 4500 جنيه للمتر وفي الميريلاند، تتراوح أسعار الشقق بين 550 ألفا ومليونى ونصف، لمساحات تتراوح بين 80 مترا، و500 متر، بمتوسط 5000 جنيه للمتر.



أما منطقة العروبة، فتتراوح أسعار الشقق من مليون إلى مليون ونصف، لمساحات تتراوح بين 210 إلى 230 مترا ومنطقة كلية البنات، تتراوح الأسعار بين 420 إلى 500 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 120 إلى 150 مترا والأسعار بمنطقة منشية البكري، بين 560 إلى 600 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 140 إلى 180 مترا، بمتوسط 4000 جنيه للمتر.



وبلغت الأسعار في ميدان الحجاز، بين 950 ألف إلى مليون ونصف، لمساحات تتراوح بين 200 إلى 320 مترا، بمتوسط 4500 جنيه للمتر والأسعار في ميدان سفير، بين 820 ألفا ومليون جنيه مصري، لمساحات تتراوح بين 175 إلى 200 متر، بمتوسط 4500 جنيه للمتر.



وأسعار الشقق بمنطقة ألماظة، بين المليون والمليون والنصف، لمساحات تتراوح بين 200 إلى 250 مترا، بمتوسط 5000 جنيه للمتر وتتراوح الأسعار في منطقة السبع عمارات بين 550 ألفا ومليون ونصف جنيه، لمساحات تتراوح بين 100 إلى 250 مترا، بمتوسط 5500 جنيه للمتر.



أما منطقة مساكن شيراتون، فتتراوح الأسعار بين 750 ألفا إلى مليون جنيه، لمساحات تتراوح بين 120 إلى 170 مترا، بمتوسط 5350 جنيهًا للمتر، وتتراوح الأسعار في منطقة عمارات العبور بين 560 إلى 750 ألف جنيه، لمساحات تتراوح بين 145 إلى 150 مترا، وبمتوسط 5000 جنيه للمتر.