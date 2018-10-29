القبض على سيدة بتهمة النصب على عمدة ورجل أعمال بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من ضبط ربة منزل، وتكثف جهودها لضبط عاطل انتحل صفة سيدة تعمل بسفارة هولندا على «فيسبوك»، وقام بالنصب على عمدة بمحافظة القليوبية ورجل أعمال، حيث طلب منهما التبرع لدار أيتام خيرية ببني سويف، وحصل منهما على 25 ألف جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بتقديم كل من «خيرى .ع.د» 57 سنة عمدة بمحافظة القليوبية، و«صليب.ب.ا» رجل أعمال بلاغا ضد «عامر.ح.غ، 51 سنة عاطل «هارب» وسبق الحكم عليه في 12 قضية أهمها سرقة متنوعة، وزوجة ابن شقيقته «ع.ا.ع» 34سنة ربة منزل من محافظة بني سويف، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على مبلغ مالي



وتبين أن المتهم الأول العاطل انتحل صفة سيدة تدعى «ريتال جورج» وتواصل معهما عبر «فيسبوك» وإيهامهما بأنها تعمل دبلوماسية بسفارة هولندا، وتقوم بعمل بعض الأعمال الخيرية في مصر منها مشروع تجهيز دار للأيتام ببني سويف وطلب منهما التبرع للمشروع بإرسال مبالغ مالية وتسليمهما للمتهمة الثانية، وعلى إثر ذلك قام عمدة القليوبية بإرسال حوالة بريدية للمتهمة الثانية بمبلغ 25 ألف جنيه، وتبين لهما عقب ذلك بعدم وجود ثمة مشاريع وأن الدار المزعم إنشاؤها هو عقار ملك المتهم الأول.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس المباحث الجنائية، وتم إلقاء القبض على المتهمة الثانية ربة المنزل، وبمواجهتها أنكرت صلتها بجريمة النصب واعترفت أن المتهم الهارب خال زوجها وطلب منها استلام حوالة بريدية وتسليمها لشقيقته لإنهاء أعمال تشطيب خاص بالعقار الخاص به، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5032 إدارى قسم بنى سويف، وأمرت النيابة العامة بحبسها وسرعة القبض على المتهم الأول الهارب.

