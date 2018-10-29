مسئولة جورجية: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 2 ديسمبر

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا تامارا جيوانيا، اليوم الاثنين، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الجورجية ستجري في موعد أقصاه الثاني من شهر ديسمبر المقبل.



ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جيوانيا قولها في تصريح للصحفيين : إنه كما تبين من النتائج الأولية للانتخابات، التي أُجريت أمس الأحد، فإنه سيتم عقد جولة ثانية من الانتخابات.





ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية بعد أسبوعين من إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى النهائية.



