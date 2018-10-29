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فن

محمد حفظي يكشف كواليس أزمة إلغاء تكريم كلود ليلوش بالقاهرة السينمائي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحدث المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن أزمة المخرج الفرنسي كلود ليلوش وإلغاء منحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، بسبب دعمه لإسرائيل.

وقال حفظي، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي، إن "المهرجان ضد التطبيع ولن يدعم اي فيلم اسرائيلي في مصر، وبالفعل نظرنا لما تم تداوله في وسائل الإعلام وتواصلت مع ليلوش وكشفت له عما حدث واتفقت معه بشكل ودي عن عدم حضوره حتى لا يثير حالة من الجدل".

وأكد حفظي أن كلود ليلوش تفهم الوضع وقرر عدم الحضور حتى لا يضع نفسه ويضع المهرجان في موقف محرج.
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