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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث تجارة جامعة الأزهر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:29 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث كلية تجارة جامعة الأزهر"، لـ11 نوفمبر لطلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى .

وكانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهما بعد قبول الطعن المقدم منهم  على الحكم الصادر ضدهم فى أحداث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.
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