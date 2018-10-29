تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث تجارة جامعة الأزهر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث كلية تجارة جامعة الأزهر"، لـ11 نوفمبر لطلبات الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى .



