طارق شوقي: لا مشكلة في توزيع الكتب والمدارس اليابانية رؤية الرئيس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على عدم تكرار حدوث مشكلة توزيع الكتب الدراسية مرة أخرى، وأنه لا تهاون مع من يثبت تقصيرة، لافتًا إلى أن المدارس اليابانية هي من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري المتفتح والملتزم.



وأضاف "شوقي"، في لقاء خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأثنين، أن توجيهات الرئيس السيسي بنقل تجربة المدارس اليابانية سببه تفوق الطلبة اليابانيين علميا وانضباطهم اخلاقيًا.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم بدء تجربة المدارس اليابانية العام الدراسي الحالي بـ 34 مدرسة لضمان نجاح التجربة، وهي تُدار من خلال شركة تابعة للوزارة.

