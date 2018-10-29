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أخبار العالم

أمير الكويت يهنئ القيادة الإماراتية بإطلاق القمر الصناعي خليفة سات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
أ ش أ
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، برقيات تهنئة إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة اطلاق القمر الصناعى الإمراتى (خليفة سات).

وأعرب أمير الكويت – خلال البرقيات – عن خالص تهنئته بمناسبة إطلاق القمر الصناعي (خليفة سات)، والذي تم تصنيعه بالكامل وبكل كفاءة واقتدار بأيدي أبناء الإمارات، والذي سيتيح لها تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

وأشاد بهذا الإنجاز الحضاري، والذي هو محل فخر واعتزاز للجميع، ويجسد ما بلغته الامارات من تقدم بارز في جميع المجالات، لاسيما العلمية والتقنية، سائلا الله الباري جل وعلا أن يديم على القيادة الإماراتية موفور الصحة وتمام العافية، وأن يكون حاضر ومستقبل البلد الشقيق، حافلا بالمزيد من الإنجازات الحضارية في مختلف المجالات، وأن يحقق للإمارات كل ما تتطلع إليه من تقدم ورقي ونماء وازدهار.

ونجحت الإمارات اليوم في إطلاق القمر الصناعي (خليفة سات) من قاعدة تانيجاشيما الفضائية اليابانية، وهو القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه بأياد إماراتية متخصصة؛ حيث قام ولي عهد دبي رئيس (مركز محمد بن راشد للفضاء) الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بأول اتصال مع القمر (خليفة سات) من المحطة الأرضية في مقر المركز.

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