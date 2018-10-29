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نائب بنى سويف: المحافظ الحالى يعمل على اقتحام الملفات الشائكة ومكتبه فى الشارع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:11 م
محافظ بني شويف يتفقد
محافظ بني شويف يتفقد الشوارع
أمينة الدسوقى
قال النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إن المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى كافة المجالات، سواء فى المنظومة الصحية، أو النقل، أو العمل العام، وهذا يؤكد الحرص على اقتحام الملفات وتذليل العقبات والمشاكل أمام المواطنين.

وأوضح بيومى، فى بيان له اليوم، أن المحافظ عقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل والوضع المالى والفنى لمشروعات الدواجن والعوائق لتذليلها، كما بحث متطلبات المشروعات لتطوير الأداء فيها، وتحقيق أفضل أرباح ممكنة وتجنب الخسارة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بتلك المشروعات فى المحافظة.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، بوضع تصور عملى يحتوى على دراسات جدوى فنية ومالية وإدارية دقيقة وخطوات عملية ومرحلية للتوسع فى إنشاء المشروعات الإنتاجية، واستثمار بعض المواقع المميزة والمتاحة للمحافظة، بهدف زيادة الإنتاج والذى سيساهم فى خفض أسعار اللحوم البيضاء، ويحقق جدوى اقتصادية.

كما أشاد النائب بافتتاح عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة في تخصصات نوعية كانت المحافظة في حاجة ماسة لدعمها، حيث وصلت تكلفة تلك المشروعات إلى 6 ملايين و280 ألف جنيه بالجهود الذاتية.
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