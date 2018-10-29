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رياضة

عبد المنصف يحرس عرين وادى دجلة أمام الزمالك بالدورى الممتاز

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:59 م
محمد عبدالمنصف
محمد عبدالمنصف
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، على عودة محمد عبدالمنصف حارس المرمى، خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

وتأتى عودة عبد المنصف إلى حراسة مرمى دجلة بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام مصر المقاصة فى كأس مصر والتى خسرها الفريق.

ويسعى الجهاز الفنى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز عليه خاصة فى ظل الموقف الصعب، الذي يواجه الفريق بجدول ترتيب المسابقة.
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