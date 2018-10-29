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الهجرة: مبادرة إحياء الجذور بلندن تروج للسياحة العلاجية بمصر..فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت مها سالم المتحدث بإسم وزارة الهجرة، إن مبادرة إحياء الجذور انطلقت منذُ مايو الماضى وتقوم على الإستفادة من الارتباط القوى للجاليات بالوطن وعودتها مرة أخرى من خلال العطاء والإثابة للوطن، موضحًة أنه تم الإتفاق فى القمة الثلاثية بين السيسي ورئيسي اليونان وقبرص على إحياء المبادرة بلندن.

وأشارت"سالم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن احتفالية إحياء الجذور بلندن تقوم على الترويج للسياحة العلاجية بمصر من خلال إنشاء مشروعات متكاملة حول السياحة العلاجية بمصر.

وأوضحت" المتحدث بإسم وزارة الهجرة" أن مبادرة إحياء الجذور عملت على الارتباط بين الجاليات المصرية فى البلاد المختلفة، مضيفًة أن هناك تعاونا بين المؤسسات المعنية حول عرض أهم الأماكن السياحية وتقديم عروض فى أسعارها .
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