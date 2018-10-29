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ديني

الياقوتي: تجديد الخطاب الديني لا يعني إلغاء الآراء الفقهية القديمة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
استنكر الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الإرشاد والأوقاف السابق بالسودان، الدعوات المطالبة بإلغاء كتب التراث الإسلامي، وعدم الأخذ منها، مؤكدًا أن هذا هدم لتاريخ الأمة الإسلامية وليس تجديدًا للخطاب الديني.

وقال «الياقوتي» في تصريح لـ«صدى البلد»، إن تجديد الخطاب الديني لا يعني إلغاء كتب التراث والآراء الفقهية القديمة، فقد يكون التجديد ببعث الآراء القديمة، فعلينا أن ننظر إلى التراث الإسلامي غير الكتاب والسنة باعتباره عملًا تراكميًا محترمًا فنستفيد من مناهج السلف الصالح فيه، لأنها مبنية على اللغة والعقل وقواعد تفسير النصوص، ولكن في نفس الوقت لا نلتزم بمسائلهم التي ارتبطت بسياق واقعهم وقتها.

وأشار إلى أن العلماء القدامى كانت لهم رؤى قوية جدًا وقواعد، والناس فقط لا يطبقونها التطبيق الحقيقي ويذهبون وراء الذيول الفقهية والتطبيقات التي كانت في ظروف تاريخية محددة فلا نعني بذلك إلغاء القديم فعلينا نأخذ من القديم ما يصلح حال الناس، وإذا نزلت أمورا لم تكن في الفقه القديم فعلى العلماء المختصين استخراج أحكام تناسب الوقت الحالي من القرآن الكريم والسنة النبوية.

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