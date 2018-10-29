محرز: تصدير 55 ألف قنطار قطن إلى 20 دولة



- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.



- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.



- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.

- تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس).

- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.



أوضحت " نائب وزير الزراعة " انه بناء علي هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلي 216 ألف فدان موسم 2017 إلي 336 ألف فدان موسم 2018 وكل التقارير الواردة محليًا ودوليًا اكدت علي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته وهذه الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017/2018 حوالي أكثر من 55 ألف طن قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها الهند وباكستان وألمانيا - المناطق الحرة – الصين – تركيا – بنجلاديش – فيتنام .



أشارت " محرز " إلى أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية، إلا أنه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، مما يستدعي دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلى على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.



وفي نهاية كلمتها أكدت محرز أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سنعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام، ولنعمل جميعا للحفاظ على رقى وتقدم الدولة.

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برعاية رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الثاني للقطن المصري بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري " ذهب مصر الأبيض".أكدت منى محرز نائب وزير الزراعة، في كلمتها، أن القطن المصري يعتبر من أجود أقطان العالم، وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.أضافت محرز أن القطن في الآونة الأخيرة قد تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا ومن ثم انخفاض الناتج الكلى، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.أشارت نائب الوزير أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية:-- استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.