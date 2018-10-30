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محافظات

اليوم.. دورة تدريبية للقيادات الإدارية بجامعة سوهاج

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
اعلن الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن بدء فعاليات الدورة الثانية "تدريب المدربين TOT لتدريب القيادات الإدارية" لزيادة عدد المدربين وبناء القيادات الإدارية، بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك فى الفترة من ٣٠ أكتوبر حتي ١ نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجامعة ان الهدف من الدورة هو تحسين وتحديث القدرات التطويرية للقيادات الإدارية، بما يٌمكِنهم من تحسين جودة العمل الإداري وتنمية الخبرة الذاتية والقدرات التدريبية.

وأضاف الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي سوف ينظمها مركز تنمية القدرات لتدريب المدربين TOT، موضحًا أن التدريب يشمل ٣٠ متدربا من القيادات الإدارية علي مدار ثلاثة أيام، ويقوم بالتدريب فيها الدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم والمدرب الدولي، حيث تتناول عددا من الموضوعات منها، تصميم البرامج التدريبية، ومعرفه الاساليب التدريبية، وعرض نموذج لجلسة تدريب وتقييمها، الي جانب جلسات تدريب مصغرة.
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