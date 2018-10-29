طارق شوقي: نحتاج عاما للحكم على مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العناصر الرئيسية للمنظومة الجديدة تسير بأفضل من التوقعات، لافتًا إلى أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.



وأضاف "شوقي"، في لقاء خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأثنين، أننا نحتاج مزيدًا من الوقت للبحث الدقيق والدراسة العلمية لضمان والتأكد من نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أننا نحتاج لمدة لا تقل عن عام لتقييم مدى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة بشكل علمي، مؤكدًا أنه لا يوجد مشاكل في توزيع الكتب الدراسية على المدارس الحكومية والمشكلة منحصرة في التوزيع على المدارس التجريبية والخاصة لأنه "بفلوس".



وأشار "شوقي" إلى أنه تم اكتشاف وجود سوق سوداء في توزيع الكتب على المدارس التجريبية والخاصة وبيعها بالمكتبات بقيمة أكبر، مؤكدًا أنه يتم مواجهة ذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

