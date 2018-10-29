تفاصيل مثيرة في قصة الناجي الوحيد من حادث الطائرة الإندونيسية المنكوبة

كشف رجل إندونيسي كيف جرى إنقاذه من حادث تحطم الطائرة الإندونيسية المنكوبة ليعتبر الناجي من المأساة التي تعيشها جاكرتا حاليا.



ويفجر كان سيتياوان المفاجأة التي أنقذت حياته، دون قصد منه، وفقا لما أذاعته قناة آسيا نيوز، اليوم الإثنين، بعد أنه وصل متأخرا جدا إلى المطار ولم يلحق بالطائرة ليون في رحلتها الجوية المنكوبة التي سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها.



وكشفت القناة الإندونيسية الإخبارية عن أن الناجي الوحيد من الحادث يشغل منصب مسؤول في وزارة المالية في جاكرتا.



وكانت حكومة جاكرتا قد فجرت مفاجأة حول الحادث بإعلان مقتل 20 مسئولا حكوميا من بينهم وزراء على متن الطائرة المنكوبة.



وقال سيتياوان إنه بينما كان أصدقاؤه يشقون طريقهم وسط الزحام في جاكرتا للحاق بالرحلة، وجد الوزير الاندونيسي الناجي من الحادث نفسه عالقا على الطريق وسط زحام كثيف لساعات.



وقال سيتياوان لوكالة فرانس برس «عادة ما اخذ (الرحلة) JT610 - مع اصدقائي ودائما نستقل هذه الطائرة».



وأضاف: «لا أعرف لماذا كانت حركة المرور على الطريق السريع سيئة للغاية، عادة ما أصل إلى مقصدي عبر هذه الرحلة في الساعة 3 صباحًا ولكنني وصلت صباح اليوم إلى المطار الساعة 6.20، وقد فاتني الرحلة».





وسقطت اليوم الاثنين، طائرة تابعة لشركة «ليون آير» كانت تقلّ على متنها 189 شخصا، هم 178 مسافرا بالغا وطفلا ورضيعين وطيّارين وطاقم مضيفين مكوّنا من ستة أفراد.



ولاحقا، أعلنت الطوارئ الإندونيسية أن فرق الإنقاذ نجحت في العثور على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للركاب، لافتة إلى أن المعلومات تشير إلى عدم وجود ناجين من الطائرة المنكوبة.