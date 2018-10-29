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حوادث

فتاة تهرب مع عشيقها وتدعي اختطافها على يد تاجر بمدينة بدر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب – محمد صبرى:
فكرت فتاة فى حيلة شيطانية للهرب مع عشيقها والإقامة معه بمحافظة الغربية، وادعت أنها تعرضت للاختطاف من قبل تاجر له علاقات تجارية مع والدتها، واستغلت وجود خلافات بينهما وألصقت تهمة اختطافها إليه.

وكان قسم شرطة بدر قد تلقى بلاغا من صاحبة معرض بيع دراجات بخارية بغياب نجلتها 15 سنة "طالبة"، ولم تتهم أو تشتبه فى غيابها جنائيًا، حيث تمكن الأهالي من العثور عليها وتسليمها للخدمات الأمنية المعينة بالمنطقة.

واتهمت الطالبة صاحب معرض سيارات بالاشتراك مع آخر بخطفها واحتجازها بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر والتعدي عليها بالضرب لإجبارها على إخطارهما بمكان إخفاء والدتها لمستندات الشراكة بينها وبين الأول في مجال تجارة الدراجات البخارية، وبتاريخ الواقعة قاما باصطحابها وإطلاق سراحها بمحل العثور.

وتم ضبطه وعلل اتهامهما له لوجود خلافات مالية بينه وبين المبلغة، وأنه في سبيله للحصول على أحكام قضائية ضدها، واختلاقهما الواقعة لإكراهه على التنازل عن تلك القضايا.

وبإعادة مناقشة الفتاة عدلت عن أقوالها وأقرت بأنها تعرفت على أحد الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تقابلت معه بمنطقة مدينة نصر وتوجهت للإقامة صحبته بمحل سكنه بمحافظة الغربية، وعقب عودتها لمسكنها مرة أخرى اختلقت الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين والدتها.
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