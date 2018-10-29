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فن

شاهيناز: استشير زوجي في اختياراتي الفنية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة شاهيناز في تصريح خاص أنها تحرص على استشارة زوجها في قراراتها واختياراتها الفنية باستمرار.

وقالت: "لا استشيره لكونه زوجي وشريك حياتي ولكن لأنه ملحن ولديه خبرة كبيرة في مجال الطرب بشكل عام وآرائه تفيدني دائمًا" .

وتواصل شاهيناز التحضيرات الخاصة بألبومها الغنائي الجديد حيث قررت العودة إلى الساحة الفنية من خلال ميني ألبوم ومن المقرر أن يضم سبع أغاني تتعاون من خلالها مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين.
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