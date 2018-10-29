مدير تعليم مطروح يؤكد السيطرة على حريق مدرسة عادل الصفتى

توجه الدكتور سمير النيلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلى مجمع عادل الصفتى الابتدائي بمنطقة زاهر جلال فور تلقيه خبر نشوب حريق بالمدرسة.



وتابع النيلي عملية إطفاء الحريق من جانب قوات الإطفاء المتواجدة بالموقع بحضور مأمور قسم مطروح ومدير عام الإدارة التعليمية، وفور الانتهاء من عملية الإطفاء تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم فصول المدرسة للاطمئنان على سلامة الطلاب.



وأكد النيلي أن الطلاب بخير ولم تحدث أى إصابات لهم ولأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الحريق وقع في أحد المخازن بالمدرسة.