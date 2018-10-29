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تعليم

إجراء 14 عملية جراحية كبرى بوحدة جراحة الوجه والفكين بطب سوهاج

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:21 م
صدى البلد
خالد رياض
أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار، تم إجراء ١٤ عملية جراحية كبري ضمن فعاليات “ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات في الغدد الجاردرقية والغدد الدرقية، وبعض حالات أورام الفك والوجه”.التي نظمتها وحدة جراحة الوجه والفكين بكلية الطب البشري.

وقال عزيز، في بيان، الاثنين، إنه تم إجراء تلك الورشة علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة الوجه والفكين، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأورام الوجه والرقبة، وبمشاركة عدد من أساتذة الجراحة من جامعة القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، الزقازيق، وجنوب الوادي، وأسوان، ومن مختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين ورئيس المؤتمر، إن فعاليات الورشة امتدت علي مدار يومين حيث تم إجراء 14 عملية كبري منها عملية استئصال أورام فى الفم والفكين والرقبة، كسور بعظمة الوجه، إزالة التهابات وحصوات بالغدة اللعابية تحت الفك، وأورام وتضخم بالغدة الدرقية، وزيادة في إفراز الغدة الجار درقية، مضيفًا أن تلك العمليات تعد من العمليات الكبري والخطيرة التي تحتاج إلي الدقة والمهارة في إجرائها.
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