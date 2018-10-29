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رياضة

صبحي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة يتفقدان معرض الأعمال اليدوية للاجئات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من الدكتورة ناتالي كانيم المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والسيد ألكسندر بوديروزا المدير الإقليمى للصندوق بالقاهرة بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وذلك لتفقد معرض المنتجات اليدوية المنفذ ضمن برنامج دعم اللاجئات السوريات، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الصندوق فى إطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ أنشطة للاجئات السوريات والوافدين والمواطنات المصريات.

كما شهد الوزير والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمدير الإقليمي للصندوق بالقاهرة مسرحية تفاعلية قدمت قوالب فنية هادفة إلى رفع الوعى بالقضايا السكانية المختلفة منها الزواج المبكر وزواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعادات الضارة التي تستخدم ضد الإناث.

وشمل معرض الأعمال اليدوية للاجئات السوريات مجموعة من الأعمال في مجالات صناعة الجلود، وصناعة الإكسسوار، والرسم على الزجاج، وتفصيل الملابس.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات من بينها برنامج دعم اللاجئات السوريات الذي يتضمن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والبرامج في مجالات الأعمال اليدوية، ومجال الإرشاد والدعم النفسي والأزمات الإنسانية، بهدف دمجهن في المجتمع المصري وتبادل الثقافات والمهارات والتشجيع على اتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.

كما يتضمن برنامج دعم اللاجئات السوريات تنفيذ قوافل طبية للكشف الطبي المجاني لهن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وكذا إقامة دورات في الصحة الإنجابية ومناهضة العنف ضد المرأة، ويتم التنفيذ في كل من مدينة العبور بمحافظة القليوبية، و في العاشر من رمضان بالشرقية ومركز شباب أرض اللواء.
صبحي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة يتفقدان معرض الأعمال اليدوية للاجئات
صبحي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة يتفقدان معرض الأعمال اليدوية للاجئات
صبحي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة يتفقدان معرض الأعمال اليدوية للاجئات
صبحي والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة يتفقدان معرض الأعمال اليدوية للاجئات
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