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الرئيس الفلسطيني يهاجم حماس والجهاد: أنتم مع الأعداء.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:22 م
محمود عباس، الرئيس
محمود عباس، الرئيس الفلسطيني
ندى فتح الله
قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إنه قد حان الوقت لتنفيذ القرارات السابقة التي تم إتخاذها خلال اللقاءات السابقة للمجلس المركزي الفلسطيني، فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، والإحتلال الإسرائيلي وحركة حماس للأراضي الفلسطينية.

وهاجم "عباس" خلال كلمته بالمجلس، التي عرضت عبر فضائية "فرانس 24" الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، قائلًا: أنتم تقفون مع الأعداء الذين يريدون تمزيقنا، ويريدون إقامة شبه دولة في غزة، وحكم ذاتي في الضفة الغربية.

يذكر أن حركة حماس قد اعتبرت فيما قبل في بيان لها جلسات المجلس المركزي غير شرعية، رافضة كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث أنها تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني.
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