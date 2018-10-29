حزب القوات اللبنانية يقرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية جديدة

قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم الاثنين إن الحزب سيشارك في حكومة وحدة وطنية جديدة رغم تعرضه "للظلم" في المناصب الوزارية مما يشير إلى إزالة العقبة الأساسية أمام الاتفاق على الحكومة.



وأضاف جعجع في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "قررنا أن نشارك في الحكومة... داخل الحكومة يمكننا أن نكون أكثر فائدة" لكنه أشار إلى أن الحصة الوزارية التي عرضت على حزب القوات فيها "ظلم".



واعتبر التنافس على المناصب الوزارية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التابع للرئيس ميشال عون العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.