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البترول: مؤتمر القمة الأوروبية العربية فرصة لمناقشة التعاون مع أوروبا.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
توك شو
قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول يمثل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الثالث للقمة الأوروبية العربية تحت شعار الشراكة بالعاصمة اليونانية أثينا، بحضور رؤساء حكومات ووزراء نظرٌا لأهمية الموضوع.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المهندس "طارق الملا" تحدث عن مصر فيما يتعلق بالتعاون الثلاثى ما بين مصر واليونان وقبرص، أو فيما يتعلق بالتعاون الاستراتيجى مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن مؤتمر القمة الأوروبية العربية فرصة لمناقشة إمكانات التعاون والتحديات التى تواجه الدول العربية والسياسات الجيوغرافية بين أوروبا والدول العربية ودعم الاستثمار.

وأوضح أن الوزير طارق الملا أكد تحويل مصر إلى مركز إقليمى ويدعمها وجود البنية الأساسية القوية الموجودة فى مصر مثل شبكة خطوط الغاز.
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