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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: أزمة المنظومة الزراعية في مصر لن تحل إلا بالعلم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كلية الزراعة جامعة عين شمس، شاركت في استراتيجيات الزراعة المصرية 20/30، بالإضافة لإسهاماتها في دعم البحث العلمي في مصر.

وأضاف نظمي، في كلمته خلال فعاليات احتفال كلية الزراعة بجامعة عين شمس، باليوبيل الماسي، بحضور د. علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أن المنظومة الزراعية في مصر تمر بأزمة كبيرة ولن تحل تلك الأزمة إلا بالعلم.

من جانبه أكد د. حسين جادين، مدير مكتب منظمة الفاو بالقاهرة، أن منظمة الفاو تدعم المراكز والمؤسسات البحثية مثل كلية الزراعة جامعة عين شمس بهدف تنمية الأمن الغذائي في العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعاني فيها حوالي 40 ألف مواطن من الجوع، وذلك بسبب الصراعات والتغيرات المناخية مضيفا أن هذا يحتم على علماء مصر في المجال الزراعي التعاون معا للقضاء على هذه الظاهرة.
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