أمين الفتوى: جزاء عقوق الوالدين يصيب العاق في الدنيا والآخرة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى.



واستشهد "عبد السميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال "ما هو جزاء عقوق الوالدين؟" بقول الله تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (سورة الإسراء: 36)، مؤكدًا أن الله تعالى جمع بين العبادة وعدم الإشراك به وبين بر الوالدين في الآية السابقة.



وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن أحكام الشريعة اهتمت كثيرًا بقضية بر الوالدين وجزاء عقوقهم يصيب العاق في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن برهم هو سبب الخير كله للإنسان مهما فعل من ذنوب ومعاصٍ.