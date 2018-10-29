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اقتصاد

خبير: الضرائب على التجارة الإلكترونية تسهم فى زيادة إيرادات الدولة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
آية الجارحي
قالت نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، إن إعداد مشروع قانون خاص بالضرائب على التجارة الإلكترونية يسهم فى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خاصة وأن الضرائب تمثل أكبر إيراد في الموازنة المصرية حيث تمثل ما يقرب من 78% من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الشرقاوي في تصريحات لـ"صـدى البــلـد"، أن إعداد هذا القانون يأتي في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وجعلها منظومة واحدة، بهدف تيسير الإجراءات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية تحتوي على معاملات وصفقات تجارية كبيرة ومتنوعة وعلى نطاق محلي وإقليمي وعالمي فهي تعد مصدرا مهما لابد من تقنينه وضمه إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح بأنه يجري صياغة مشروع قانون خاص للتجارة الإلكترونية خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل فى الإيرادات الضريبية.
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