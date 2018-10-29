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اقتصاد

تفاصيل إصدار الضرائب للفاتورة الإلكترونية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
محمد يحيي
أعلن عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود إجراءات لدي المصلحة لتفعيل الفاتورة الإلكترونية المميكنة، مؤكدا أن تلك الآلية ضمن إجراءات وزارة المالية لحصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهرب.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، عن أن تلك الإجراءات تسعى لإحكام الرقابة علي التجار الرئيسيين وقطاع التجزئة ومعرفة حجم التعاملات الحقيقية بالسوق.

وأوضح " سامي" أن المصلحة وقعت بروتوكولا للحصول علي منحة من الحكومة اليابانية في يوليو الماضي بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه لإجراء عمليات الميكنة منظومة الضريبة علي القيمة المضافة، موضحا أن البروتوكول يتضمن معرفة حجم تعاملات السوق وتفعيل الفاتورة الإلكترونية على تلك الضريبة.

وقال "سامي" إن الاتفاق يسعي لإحكام السيطرة على السوق من خلال إضافة أجهزة بالمولات والمتاجر الكبرى والسوبر ماركت لإصدار الفاتورة الإلكترونية وربطها بنظام دقيق مع المصلحة لمعرفة ما يدفعه المستهلك للتاجر" الممول" لمعرفة حجم تعاملاته وإحكام الرقابة علي عمليات البيع والشراء و تقدير الحصيلة الضريبية بصورة سليمة ومحاصرة أي عمليات للتهرب الضريبي وتجفيف منابعها.

وذكر "سامي" أن المصلحة تعاقدت مع شركة أرنست يانج، أحد المكاتب الاستشارية الدولية للاتفاق على شكل الفاتورة الإلكترونية وتطبيقاتها، مؤكدا أن ذلك الملف سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بصورة متسارعة.
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