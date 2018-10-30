ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صلاة
صلاة
أمل فوزي
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة ما تيسر من القرآن أو سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح " شلبي" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "ما حكم من نسي قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة ؟" ، أنه في حال نسي المُصلي أن يقرأ سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وركع في الصلاة وسجد حتى أتمها، فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأضاف أنه ليس عليه حينئذ أن يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، ليس من الأركان والسُنن التي تحتاج إلى سجود السهو.
loading...

ترشيحاتنا

أول سيدة قد تشغل منصب سفيرة إسرائيل الجديدة في مصر.. تعرف عليها

السبكي يتعاقد مع حسن الرداد على فيلم سينمائي جديد

Microsoft تكشف عن أسطورة جديدة لمدمني الألعاب.. صور

الخولي عن رحيل التوأم: النادي المصري لن يقف على أحد

احتراق منزلين يحويان كميات كبيرة من قش الأرز في الشرقية

المصري للتوأم عن أزمة الملعب: عاوزين إيه أكتر من كده نعمله.. فيديو

نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة

طريقة طبيعية تغسل الكبد من السموم لمدة 10 أيام

عاصفة مميتة تضرب إيطاليا وتغرق فينيسيا.. فيديو وصور

ترامب يعد ضربة اقتصادية جديدة للصين

بعد الارتفاع غير المسبوق في سعرها.. الزراعة تؤكد انفراجة أزمة البطاطس 20 نوفمبر.. ونواب: سعر الكيلو يصل 6 جنيهات.. ومطالب بملاحقة محتكرى السلعة

احمد ناجي: ما حدث مع محمد عواد خطأ مني وقلت له انت اتظلمت .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟