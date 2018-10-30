حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة ما تيسر من القرآن أو سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.



وأوضح " شلبي" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "ما حكم من نسي قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة ؟" ، أنه في حال نسي المُصلي أن يقرأ سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وركع في الصلاة وسجد حتى أتمها، فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه.



وأضاف أنه ليس عليه حينئذ أن يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، ليس من الأركان والسُنن التي تحتاج إلى سجود السهو.