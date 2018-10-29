أزمة ارتفاع أسعار البطاطس تحت قبة البرلمان

قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس موجودة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستوفر البطاطس فى الأسواق بسعر يصل إلى 5 و 6 جنيه للكيلو.



وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان من المقرر أن تناقش فى أقرب اجتماع هذه الأزمة لمعرفة أسباب هذه الأزمة وكيفية حلها وعدم تكرارها مرة أخرى.



وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا لابد أن نصل لحلول لهذه الأزمة من خلال التواصل فى البرلمان مع المختصين فى وزارة الزراعة والمختصين فى مركز البحوث الزراعية.



وكان الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس ستنفرج 20 نوفمبر القادم، وذلك بعد استيراد التقاوى الجديدة، وطرح عروة البطاطس الجديدة بالأسواق.



وأوضح "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة غير مسئولة عن استيراد تقاوى البطاطس، ولكن يتم استيراد التقاوى بواسطة المستوردين، موضحًا أن استيراد التقاوي والبذور له معايير خاصة يتم تطبيقها على المستورد.



ونفى "متحدث وزارة الزراعة" استمرار أزمة البطاطس، لافتًا إلى أن الوزارة ستحل كل أزمات الأسعار فى القريب العاجل.

