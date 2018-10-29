حقوقي يمني: رئاسة مصر للشبكة العربية شرف كبير لحقوق الإنسان بالمنطقة

قال نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشاركة والتعاون الدولي باليمن، إن تسلم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لرئاسة الشبكة العربية هو شرف لنا وللمنطقة العربية.



وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن محمد فايق هو الأب الروحي لجميع الحقوقيين في الوطن العربي ومن مؤسسي الحركة الحقوقية، لافتا إلى أن تسلم مصر لرئاسة الشبكة من الجزائر له أهمية كبيرة في المنطقة.



وأضاف عبد الحفيظ أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان هدفها الاهتمام بقضايا المواطن العربي وهي تتكون من مؤسسات وطنية حقوقية من تهتم بقضايا بحقوق الإنسان وهي تضم عددا من المجالس في مختلف الدول العربية، والتي تمثل مكونًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان وتعمل بجانب الحكومات الوطنية كشريك لا غنى عنه لتحقيق أهداف حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، مشيرا إلى أن الشبكة هي الكيان الإقليمي الوحيد الموجود المهتم بحقوق الإنسان في الدولة العربية.



يذكر أن مصر تسلمت بشكل رسمى رئاسة الشبكة العربية لمؤسسات لحقوق الإنسان، وذلك برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من فافا مرزوق، رئيس الشبكة.

