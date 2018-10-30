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ترامب المناطق الاستوائية.. جاير بولسونارو: الرجل المحب للديكتاتورية وصاحب اليد القوية يصل لمقعد الرئاسة في البرازيل.. (بروفايل)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
حسن محرم
  • بولسونارو يفوز بأكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية
  • قلق عالمي من فوز بولسونارو في دولة كبيرة مثل البرازيل
  • ضابط سابق أبان الديكتاتورية العسكرية.. الرئيس الجديد يرغب في إقامة نظام ديكتاتوري جديد في البرازيل

فاز مرشح اليمين المتطرف، جاير بولسونارو، بسهولة في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 55,70% من الأصوات مقابل 43.30% من الأصوات لمنافسه اليساري فيرناندو حداد، وفق النتائج التي جاءت في بيان النتائج الجزئية التي أعلنتها اللجنو العليا للانتخابات، بعد فحص 88% من الأصوات التي بلغت 147 مليون.

وشكل هذا الفوز صدمة كبيرة للعالم الغربي، إذ ينظر إلى فوز بولسونارو بأنه ضربة جديدة حققه اليمين التطرف والشعبوية ضد الديمقراطية والنظام العالمي المعروف.

ترامب "المناطق الاستوائية"

ضابط سابق في الجيش البرازيلي، هذا الضابط، من المنتظر أن يتولى زمام السلطة بداية من يناير المقبل، ويعالج العديد من التحديات في بلد ممزقة خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال ليلة أمس، احتشد الآلاف من الداعمين لبولسونارو في ميدان راقي في ريو دي جانيرو، بعد إعلان النتيجة.

ويرى الكثير من الداعمين أن هذا اليمين المتطرف سوف يشن حملة ضارية ضد الفساد الذي يعيث بالسلطة الحاكمة في البلاد والنظام الإداري للدولة.

يلقب باسم "ترامب المناطق الاستوائية"، هذا الرئيس الجديد يعد بإجراء تغيير جذري في السياسات الداخلية والخارجية للبرازيل، مع برنامج قائم على مكافحة الفساد والجريمة.

وبهذا التصويت، يرى البرازيليون أن بلدهم بحاجة إلى "حاكم بيد قوية"، الذي يمكنه إنقاذ البلاد من الكارثة، لاسيما مع تزايد الصعوبات الاقتصادية وارتفاع البطالية والجريمة والفساد وتجارة الأعضاء.

من الجيش إلى الحياة السياسية 
ولد عام 1955، وفي سن التاسعة، خلال حكم الديكتاتورية العسكرية، اختار بولسونارو الانضمام إلى الجيش، وفي عام 1977 تخرج في الأكاديمية العسكرية، أجولهاس نيجراس، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، في تقرير عن هذا الرئيس الجديد.

ليس هناك أي إشارات لدوره خلال التحاقه بالجيش، لكنه غادر الجيش برتبة كابتن، وفي عام 1988، أصبح مستشار لبلدية ريو دي جانيرو، عقدين بعد ذلك، يصبح بولسونارو نائب فيدرالي.


التنقل بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على نفس الأفكار

منذ دخوله عالم السياسة، فإن هذا العسكري السابق تنقل بين 9 أحزاب سياسية مختلفة، لكن حافظ بشكل واضح على نفس أفكاره السياسية.

هذه اللإفكار تضم التخلص من المشكلات التي يسببه المجرمين، وكذلك تلك المشكلات التي يسببها خصومه السياسيين.

وأما عن رؤيته عن الفساد، فإذا كان القضاء غير قادر على إنهاء هذه المشكلة، فالدور على الجيش لوضع حد لهذا الفساد.

وأما عن الاقتصاد، فبولسونارو يرى ضرورة خصصخصة الشركات وأبعادها عن يد المنتهزين ورجال السياسة الفاسدين.

المحبذ للديكتاتورية

غير أن الكثير من البرازيليين يخشون المزاج السلطوي لبولسونارو. ففي عام 1993، وخلال جلسة في البرلمان، عبر بولسونارو عن حنينه للديكتاتورية العسكرية التي أدارت البلاد بين عامي 1964 و1985، قائلا:" نعم أنا أحبذ الديكتاتورية، نحن لم نسوي مشكلات البلد بهذه الديمقراطية غير المسئولة".

إلى جانب ذلك، فقد حظى بولسونارو على دعم قوي من الأنجيليين المسيحيين الذين يشكلون ربع الكتلة الناخبة في البرازي، وهي نفس الطائفة التي وقفت بشدة وراء فوز الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

تحديات عديدة

توضح شبكة "فرانس 24" الفرنسية أن بولسونارو سوف يواجه تحديات عدة في بلد منقسمة سياسيا، وفريسة للعنف والكساد الاقتصادي.

فمن أجل وضع برامجه الخاصة بتحرير الاقتصاد وفرض استراتيجيته المتشددة ضد الجريمة والفساد، فإن الرئيس الجديد بحاجة إلى ضمان الدعم اللازم داخل برلمان منقسم جدا، يضم حوالي 30 حزبا.

هذا العدد الهائل من الأحزاب داخل البرلمان، سيدفع بولسونارو إلى عقد تحالفات وربما غير مألوفة، من أجل الحصول على الأغلبية اللازمة لتنفيذ برامجه.

لكن هذا الكابتن السابق في البرلمان من الممكن أن يستفيد من دعم العديد من اللوبيات المتحفظة في البرلمان، التي تمثل مصالح قطاعي الأعمال والزراعة، إضافة إلى لوبيات الدفاع عن تحرير الاقتصاد، وحمل السلاح، والكنائس الأنجيلية.

المشاكل الأخرى التي ينبغي مواجهتها، هي الجريمة، إذ أن 64 آلف برازيلي قتل خلال 2017 بسبب أعمال إجرامية.

إلى جانب ذلك، فالبرازيل تضم 13 مليون عاطل، أي ما يعادل ما بين 12 إلى 14% من البرازيليين.
ترامب المناطق الاستوائية.. جاير بولسونارو: الرجل المحب للديكتاتورية وصاحب اليد القوية يصل لمقعد الرئاسة في البرازيل.. (بروفايل)
ترامب المناطق الاستوائية.. جاير بولسونارو: الرجل المحب للديكتاتورية وصاحب اليد القوية يصل لمقعد الرئاسة في البرازيل.. (بروفايل)
ترامب المناطق الاستوائية.. جاير بولسونارو: الرجل المحب للديكتاتورية وصاحب اليد القوية يصل لمقعد الرئاسة في البرازيل.. (بروفايل)
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