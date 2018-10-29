توزيع سي دي مجاني على مرشحي عليا الوفد يتضمن أسماء وتليفونات أعضاء الجمعية العمومية

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أن يحصل كل مرشح فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد على "سى دى" يتضمن أسماء وأرقام تليفونات كشوف أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد الخاصة بانتخابات الهيئة العليا التى ستجرى يوم 9 نوفمبر المقبل.



وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية أنه سيتم توزيع السى دى مجانا بدءا من الأربعاء المقبل لجميع المرشحين، وذلك تأكيدا للشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأكد رئيس حزب الوفد أن العملية الانتخابية تسير بأسلوب ديمقراطى طبقا لثوابت ومبادئ حزب الوفد التى استقر عليها فى تاريخه الذي يمتد إلى مائة عام، مشيرا إلى أنه لا صحة مطلقا لما تردد عن حصول البعض على قائمة أسماء أعضاء الجمعية.



وأوضح أن البعض لديه كشوف الجمعية العمومية التى جرى عليها انتخابات رئاسة الحزب فى 30 مارس الماضى أما كشوف الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات الهيئة العليا التى ستجرى يوم 9 نوفمبر فقد تم مراجعتها بدقة وإعلانها فى بوابة الوفد.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه جار إعداد سى دى يتضمن جميع أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأرقام تليفوناتهم وسيتم توزيع السى دى مجانا على جميع المرشحين ابتداء من بعد غد "الأربعاء".