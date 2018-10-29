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محافظات

قطع الكهرباء عن مناطق سكنية فى سمنود.. الأربعاء

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع التابعة لكهرباء سمنود يوم الأربعاء القادم من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح "الحسيني" أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي " منطقة سماحة – شارع سعد زغلول – منطقة الملاح – مساكن الملاح – شارع بريشة – المنطقة الصناعية – منطقة الخارجة – شارع ترعة الساحل – منطقة خلف المعهد الدينى – أرض البرعى – كوبرى الملابس – منطقة العزبة – أرض الصياد – محطة المجاري الرئيسية والفرعية – عملية مياه الصعيدى – مكتب بريد سمنود –الإدارة الصحية – الإدارة البيطرية – الإدارة الزراعية" .

وأهاب قاطنو هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة .
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