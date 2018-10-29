محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة فنلندا للتعاون في مجالي التعليم والبيئة.. صور

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ اﻹسكندرية، بمكتبه اليوم، لورا كانسيكس ديبرايس سفيرة فنلندا بمصر، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحضور المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.



وأعرب المحافظ عن حرصه علي التعاون بين اﻹسكندرية وفنلندا في كافة المجالات خاصة في مجالي التعليم والبيئة، قائلا: "نريد الاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجال التعليم وتطبيق نظام التعليم الفنلندي علي مرحلة ما قبل التعليم الأساسي بمدارس الإسكندرية، وكذا تبادل الخبرات الفنلندية في إدارة تدوير المخلفات والقمامة، والتعاون في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها.



من جانبها، قالت السفيرة إن مدينة الإسكندرية من أهم المحافظات الصناعية والسياحية، مؤكدة اهتمامها بدفع وتنمية العلاقات بين مصر وفنلندا في كافة المجالات، واستعدادها التام لتوفير كل الدعم والخبرات إلي محافظة الإسكندرية.