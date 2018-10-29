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تعليم

استبعاد معلم إلى إدارة بورفؤاد عقب شكوى تلميذة وإحالته للنيابة للتحقيق

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أصدر علاء الدسوقي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية إحدى إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد قرارا منذ قليل باستبعاد معلم إلى إدارة بورفؤاد عقب شكوى تلميذة وإحالته للنيابة للتحقيق.

وأكد الدسوقي في تصريحات خاصة أنه تلقى شكوى من إدارة المدرسة عقب تقدم تلميذة الي الأخصائية بشكوى تفيد قيام أحد المدرسين بمسك يدها ومناطق حساسة مما تستدعي إحالة الأمر للإدارة.

وأوضح الدسوقي أنه انتقل علي الفور إلي المدرسة واستمع إلى التلاميذ بالفصل الذين أقروا بتصرفات المدرس واعتماده سلوك نفس الأمر مع زميلاتها وخوفهن من الشكوى.

وشدد الدسوقي أن قرار الاستبعاد جاء لحين انتهاء التحقيقات وعدم تمكين المدرس من التأثير علي التلاميذ وسير التحقيقات بشكل محايد حرصا علي الجميع.
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