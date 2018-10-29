برلماني: نقل البضائع بالقطارات ضرورة للحفاظ على المشروع القومي للطرق

أشاد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل بخطة الحكومة للتوسع في نقل البضائع بالقطارات والتي بدأت بتسلمها لـ 800 عربة بضائع جديدة للسكة الحديد بغرض تنمية دور مصر المحوري في التجارة العالمية، حيث إن موقع مصر على طرق التجارة العالمية وحده لا يكفي بدون استخدام وتطوير وسائل نقل متعددة.



وأوضح أن نجاح منظومة نقل البضائع بالقطارات يتطلب التوسع فى إنشاء خطوط جديدة وصيانة وإصلاح الخطوط الحالية، وربط شبكة الخطوط الحالية بالموانئ المصرية لأهميتها القصوى فى تداول الحاويات، فضلا عن امتلاك الهيئة أسطولا كبيرًا من العربات ذات الطرازات الخاصة التي تتناسب مع نقل العديد من أنواع البضائع وتوفير مساحات مناسبة لتخزين وإنشاء مراكز مثالية للتجميع والتوزيع بالتوازي مع وضع جدول زمني معلن عن اتجاه القطارات ومواعيد وصولها .



وأشار النائب إلى أنه يجب تفعيل دور إدارة الجودة الشاملة لمنظومة نقل البضائع مع تشغيل حساب تسويق المرافق والحوافز التي يمكن منحها للعملاء بالإضافة إلى إنشاء وصلات من وإلى مواقع الإنتاج، والاستهلاك، وبين الموانئ البحرية، أو داخل مواقع الشحن، لزيادة حجم المنقولات يوميًا والارتقاء بالمستوى التكنولوجي لنظم الإشارات الميكانيكية مع ربط خطوط شبكة السكة الحديد الحالية بالمدن الصناعية من خلال وصلات حديدية لضمان نجاح دورات النقل بالقطارات.



وأكد على أن الاتجاه لنقل البضائع جاء للحفاظ علي شبكة الطرق الجديدة بعد أن أدي عدم استخدام السكك الجديد الي انهيار شبكة الطرق بسبب الحمولات الزائدة من قِبل الشاحنات، مما أدى إلى تقليل عُمر الطريق إلى النصف حال زيادتها عن الحمولة المقررة، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تقليل الدعم على الوقود حيث إن النقل باستخدام السكك الحديدية أوفر فى الطاقة.