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رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:40 م
رئيس الإتحاد الدولي
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان
شمس يونس
شهد مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، زيارة "فريتس برينك" رئيس الإتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية (FAI)، وذلك لدعم مرضي الصعيد الذين يلتقون العلاج المجاني داخل المستشفي.

وبحث فريتس برينك سبل دعم الإتحاد وأول نادي للطيران بالأقصر للمرحلة الثالثة للمستشفي.

وجاءت زيارة رئيس الاتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية للمستشفي علي هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العمومية للإتحاد الدولى للطيران "FAI، وذلك برعاية وزير الطيران الفريق يونس المصرى، وذلك بعد مرور أكثر من 85 عامًا منذ استضافة مصر لهذا الاجتماع وتنظيمها لأول "رالى عالمى للطيران" عام 1933.

ورافق رئيس الإتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية في جولة داخل أقسام المستشفي المختلفة فريق العلاقات العامة، والذين اطلعوا علي التفاصيل الكاملة لبناء أول صرح طبي مجاني في صعيد مصر بأيدي أهل الخير والمتبرعين من مختلف أنحاء مصر والمقيمين بالخارج وأبناء الوطن العربي والأجانب أيضًا الذين قدموا الدعم للمستشفى خلال زياراتهم الماضية.

وتفقد رئيس الإتحاد أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات وغرف العناية المركزة والإقامة الداخلية، وأشاد بمستوي الخدمات التي تقدم بالمجان في المستشفي الذي يضاهي المستشفيات العالمية في مجال الأورام، مؤكدًا قيام الإتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية بتقديم كافة أوجه الدعم للمرحلة الثالثة للمستشفي والتي يجري العمل فيها حاليًا علي قدم وساق لخدمة أكبر عدد من أهالي الصعيد وإستيعاب جميع الحالات المرضية وفتح قسم لعلاج الأطفال أيضًا بالمجان تمامًا داخل المرحلة الثالثة.
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
رئيس الإتحاد الدولي للطيران يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور
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