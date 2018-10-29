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طارق شوقي: 44% من المدارس تحتاج لحل مشكلة كثافة الفصول.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التكدسات بالمدارس الحكومية أحد المشكلات المتراكمة منذ عقود ونسعى لحلها، لافتًا إلى أنه جار تعيين قيادات جديدة بالوزارة لتولي مسئولية الإشراف على المدارس الخاصة والدولية ومنع أي تجاوزات.

وأوضح "شوقي"، في لقاء خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الإثنين، أن 44% من مدارس الجمهورية تحتاج إلى حل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم لكل الفئات الفقير والغني، مؤكدًا أن القيادة السياسية قررت اقتحام المشكلات المتراكمة في المنظومة التعليمية للارتقاء بالتعليم في مصر.

وتابع: أن هناك 250 ألف "تابلت" بمخازن الوزارة ويتم تسليم 150 ألف جهاز آخر خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل تمهيدًأ للتوزيع على الطلاب.
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