أمين الفتوى يوضح طريقة السجود الصحيحة لأصحاب الأعذار أثناء الصلاة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة عماد الدين، وفرض على كل مسلم ومسلمة، ولا عذر يبيح تركها، لافتًا إلى أنه يجوز للمضطر من أصحاب الأعذار الصلاة في وضع الجلوس.



وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى "الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سيدة مسنة "هل يجوز الصلاة في وضع الجلوس؟"، أنه لا مانع في الجلوس عند الركوع والسجود للمضطرين فقط.



وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، ضرورة جعل موضع السجود منخفضًا عن الركوع وذلك لأصحاب الأعذار.