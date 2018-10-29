القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المحلات بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المحلات فى طنطا والمناطق المجاورة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المدعو "محمد م ا ح "32 سنه صاحب كافيتريا تروبيكانا بمنطقة المرشحه بدائرة القسم مقيم 29 شارع فاطمة الزهراء العجيزى أول طنطا باكتشافه سرقة من داخل الكافتيريا خاصته عبارة عن (شاشة - سماعات – ريسيفر ).



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية يضم ضباط ادارة البحث الجنائى ووحدة مباحث القسم بالتنسيق وفرع الأمن العام.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كـل مـــن "ابراهيم ح م م" وشهرته ( ابراهيم م ) "22 سنة" عاطل مقيم منطقة سيجر أول طنطا والسابق ضبطه فى عدد [4] قضايا و محمد ع ه م وشهرته ( مانجا ) س22 عاطل – مقيم مساكن سيجر السابق ضبطه فى [10] قضايا و ضبط " مصطفى م ه ا "وشهرته"مصطفى ه" 26 سنة عاطل مقيم شارع سيجر كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية بمدينة طنطا والقرى المجاورة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان طنطا من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدون لوحات معدنية ماركة متسوبيشى لانسر – سوداء اللون وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى عباره عن "طبنجه معدله - قناع وجه " وبحوزة المتهم الثانى (سكين - قناع وجه) وبحوزة المتهم الثالث (سكين - قناع وجه ).



وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 18356 جنح مركز قطور 2018 عن بلاغ المواطن" عبدالفتاح م ا م "36 سنة تاجر ملابس مقيم بقرية الشهيدى مركز المحلة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ( عتلة حديدية).



وبمواجهتهم أقروا بصحتها وأن حيازتهم للسلاح النارى والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس وقيامهم بارتداء الأقنعة للتخفى أثناء ارتكاب الوقائع وأضافوا بقيامهم بسرقة السيارة سالفة الذكر واستخدامها فى ارتكاب وقائع السرقات والأداة المضبوطة (العتلة الحديدية) لكسر الأقفال والأبواب للمحلات التجارية وبتطوير مناقشاتهم اعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة سرقة.



وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

