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رياضة

حارس مرمى الهلال: هدفي الانضمام لـ المنتخب السعودي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم أنه يطمح إلى العودة لصفوف المنتخب السعودي الأول، مشددًا على أنه سيعمل على استغلال أي فرصة يمنحها لها البرتغالي خيسوس مدرب الفريق الهلالي من أجل تقديم مستوى جيد يؤهله لتمثيل الأخضر السعودي.

وعبر المعيوف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النفط العراقي عن شكره للبرتغالي خيسوس على ثقته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنه في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

واختتم فريق النفط العراقي لكرة القدم يوم أمس استعداداته لمواجهة الهلال في ذهاب دور الـ 16 من بطولة زايد للأندية الأبطال.
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