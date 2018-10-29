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اقتصاد

الإدريسي: فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية توجه عالمي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن اعتزام وزارة المالية إعداد مشروع قانون خاص بالضرائب على التجارة الإلكترونية
تطور ممتاز، فى ظل تنامى حجم التجارة العالمية التى تخطت الـ ٣ تريليونات دولار.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صــدى البـــلـد"، أن إعداد هذا القانون سيساهم في زيادة حجم الإيرادات الضريبية والمساهمة فى تقليل عجز الموازنة العامة وتخفيض مستويات الدين العام.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية أصبح توجها عالميا فى عديد من الدول الأوروبية.

وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح بأنه يجري صياغة مشروع قانون خاص للتجارة الإلكترونية خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
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