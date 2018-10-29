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منة فضالى: نفسي أجسد شخصية كليوباترا.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكدت الفنانة منة فضالى، أنها ترغب فى تمثيل شخصية كليوباترا لأنها تحبها، وكذلك شخصية شجرة الدر؛ حيثُ أنهما رمز للمرأة القوية بمصر.

وأوضحت "فضالى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "النهار"، اليوم الإثنين، أنها تحب أن ترتبط بشخص من خارج الوسط الفنى لأنه سيكون هناك تفاهم أكثر، فضلًا عن إيجاد أوقات فارغة لبعضهما البعض، مردفًة أنها خسرت الكثير من الأصدقاء ولكن بالنهاية كسبت نفسها.

ونوهت إلى أنها تفضل الفنانات سعاد حسنى لأنها فنانة شاملة ونادية لطفى المتجددة وفاتن حمامة لأنها كانت تختار أدوار راقية، وشادية بسبب دلعها من الزمن القديم، أما الفنانين الحالين ياسمين عبد العزيز، وهند صبري، ومنة شلبى، ويسرا، وليلى علوى.
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