أول رد فعل لـ لوبيتيجى بعد أنباء إقالته من تدريب ريال مدريد

تجاهل الإسبانى جولين لوبيتيجي المدير الفنى لريال مدريد كافة الأنباء المرتبطة بإقالته من تدريب الفريق الملكى خلال الفترة الحالية بعد الهزيمة المدوية التى تلقاها أمام برشلونة أمس بخمسة أهداف مقابل هدف.



وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن المدرب الإسباني ظهر اليوم في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي، من أجل قيادة مران اليوم، استعدادا لمباراة ميليلة في كأس ملك إسبانيا.



وأكدت الإذاعة وصول لوبيتيجي لمقر تدريبات الفريق، صباح اليوم، حيث من المفترض أن يقود مرانا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس، متجاهلا الأخبار المنتشرة حول إمكانية رحيله.



وسيعقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اجتماعا مع المسؤولين في النادي بالسادسة من مساء اليوم، لبحث مستقبل لوبيتيجي والاستقرار على قرار رحيله والأسماء المرشحة لخلافته.

