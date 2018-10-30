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برلمان

برلمانى: البطاطس ستطرح فى الأسواق بعد 20 يوما بـ 6 جنيهات للكيلو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
البطاطس
البطاطس
معتز الخصوصى
قال النائب محمد سعد تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه لاتوجد أى أزمة فى البطاطس ، ولكن كل ماحدث هو ان هناك فرق فى عروة البطاطس والتى تتمثل فى الفترة الزمنية بين انتاج محصول وميلاد زراعة محصول اخر، الأمر الذى تسبب فى عدم وجود بطاطس بالأسواق إلا فى الثلاجات، وبالتالى ليس هناك أى تاجر محتكر كما كان يتردد.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود فرق فى عروة البطاطس تسبب فى وجود المعروض، بالإضافة إلى إصابة البطاطس ببعض الأمراض ، ما قلل من إنتاجها مضيفا ان الحكومة لاتضع أى سقف لسعر البطاطس ولاتساهم فى منح الفلاحين المبيدات.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه من المتوقع ان يتم جنى البطاطس وطرحها فى الأسواق بعد 20 يوما وسيصل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 6 جنيه.

كان الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، قد قال إن أزمة البطاطس ستنفرج 20 نوفمبر القادم، وذلك بعد استيراد التقاوى الجديدة، وطرح عروة البطاطس الجديدة بالأسواق.

وأوضح "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة غير مسئولة عن استيراد تقاوى البطاطس، ولكن يتم استيراد التقاوى بواسطة المستوردين، موضحًا أن استيراد التقاوي والبذور له معايير خاصة يتم تطبيقها على المستورد.
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