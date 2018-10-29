ملايين الدولارات تختفي من حسابات معمر القذافي في بنوك بلجيكا

كشف رئيس الوزراء البلجيكي جورج جيلكينت عن أن الأمم المتحدة تجري تحقيقات لكشف غموض واقعة اختفاء ما يزيد عن نحو 5 مليارات يورو ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي قد اختفت من حسابات بنكية مملوكة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



ووفقا لما أعلنته شبكة الأخبار البلجيكية "ار تي بي اف" فإن وثائق الأمم المتحدة تؤكد أن بلجيكا لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية.



وقال رئيس الحكومة البلجيكية، إنه إلى حتى الآن لم يتلق سوى معلومات متقطعة من السلطات البلجيكية مشددا على أنه من الضروري توضيح الوضع الذي قد يؤدي إلى فضيحة كبيرة؛ لأن مئات الملايين من اليورو أرسلت إلى أشخاص مجهولين في ليبيا لم يكونوا معروف.



ووفقا لشبكة الأخبار البلجيكية، فإن مصدر قال أنه على مدار السنوات السبع قد تم التعامل من خلال حركات غير معلومة لتحريك هذا المبلغ الكبير وسحبه لصالح تمويل الحرب الأهلية المندلعة في ليبيا والتي تمخضت عنها قضية المهاجرين.



وحسب ما ذكره التقرير الأممي، بدوره، فإن عمليات التحويل لهذه المبالغ من المرجح أن تكون قد جرى استلامها بواسطة سلطات في ليبيا، أدى هيكلها المعقد إلى استحالة اكتشاف المحطة الأخيرة لهذه الأموال وما هي الجهات التي خصصت لها.



وزعم التقرير أن المبالغ المختفية من حساب العقيد الراحل معمر القذافي قد تم توجيهها فيما بعد لدعم الصراع المسلح في الدولة التي أنهكتها الحروب الأهلية منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011.



